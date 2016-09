Ste tudi vi eden izmed »spornoseksualcev«? Preverite ...

Pred leti se je začel za moške, ki se pretirano ukvarjajo s svojim videzom, uporabljati izraz metroseksualci. Zdaj je za njih v rabi že nov izraz »spornoseksualci«. Gre za sestavljenko iz besed porno in sport.

Novinar britanskega Telegrapha Mark Simpson trdi, da so metroseksualci v svetu tako dobro zastopani, da se jih je večina preobrazila v spornoseksualce. Izraz se nanaša na vse pripadnike močnejšega spola, ki se trudijo, da bi pridobili ogromno mišično maso in bili videti kot vrhunski športniki ali pornoigralci. Kot je prepričan Simpson, si ti moški prizadevajo, da bi bili zaželeni zaradi svojega izklesanega telesa in ne zaradi osebnih lastnosti in vrednot.

Poznate kakšnega?