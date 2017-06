Sredi nogometnega igrišča imajo drevo

Učenci srednje šole Yucai v Pekingu morajo biti zelo previdni, ko igrajo nogomet na lepo vzdrževanem šolskem igrišču. Če bi brezglavo tekali sem ter tja, bi se lahko zgodilo, da bi se zaleteli v staro drevo, ki raste sredi igrišča. Prav ste prebrali in tudi vodstvo šole se strinja, da je imeti veliko drevo sredi nogometnega igrišča zelo neumno, vendar je šolsko poslopje obkroženo z različnimi zgodovinskimi stavbami, zato je bil to edini razpoložljivi prostor za postavitev igrišča. Preden so ga začeli graditi, so prosili oblasti, ali bi lahko drevo presadili na drugo lokacijo, odgovorili so jim, da je staro na stotine let in ima status naravnega bogastva. Presaditev bi bila preveč tvegana, tako da jim ni preostalo drugega, kot da postavijo igrišče z drevesom na sredini.



Srednja šola Yucai je na kraju legendarnih Cesarskih vrtov iz obdobja dinastij Ming in Qing. Povrhu naj bi bil ta veličastni brest najstarejše drevo v prestolnici. Njegova starost ni znana, nekateri pravijo, da šteje na stotine let, drugi pa, da komaj sto. Dejstvo pa je, da je igrati resno tekmo na igrišču nemogoče, saj se lahko dolge podaje ujamejo v mogočno krošnjo ali pa se odbijejo od debla. K sreči se igrišče uporablja le za trening, tekme imajo na drugem prizorišču. Fotografije nenavadnega nogometnega igrišča so se prvič pojavile v začetku leta 2000. Sprva so se ljudje iz njih norčevali, ko pa so izvedeli, zakaj je drevo ostalo, so začeli spoštovati odločitev, da ga rešijo. Danes je mogočno drevo simbol šole in učenci se mu ne bi odrekli za nobeno ceno.