Srbija, (k)raj za spremembo spola

Srbija, kjer parade ponosa potekajo z močnim policijskim spremstvom, skoraj polovica prebivalstva pa verjame, da je homoseksualnost bolezen, zdaj privablja ženske z vsega sveta, ki si želijo z operacijo postati moški. Beograd, ki ponuja vrhunske kirurge za precej manj denarja kakor zahodna Evropa ali ZDA, je postal center za zapletene operativne postopke za spremembo spola.



Italijanska anesteziologinja A. T., ki se je pred 14 leti odločila spremeniti spol in postati moški, je obiskala Belgijo, Britanijo in Nemčijo, da bi našla najboljšo kliniko, na koncu pa je izbrala beograjski center za genitalno rekonstruktivno kirurgijo, ki ga vodi dr. Miroslav Đorđević. »Med raziskavami sem ugotovil, da se je večina kirurgov, ki se ukvarjajo s spremembami spola, učila pri dr. Đorđeviću, zato sem hotel iti do samega vira,« je novinarjem francoske tiskovne agencije AFP le nekaj dni po posegu povedal zdaj že bradati A. T.



Pacienti z vsega sveta



Dr. Miroslav Đorđević vsako leto operira okoli sto pacientov oziroma pacientk iz tujine, med katerimi so tudi stranke iz Japonske, Brazilije, Republike Južne Afrike, Avstralije in ZDA. Še kakih dvajset pacientk pa pride iz nekdanjih republik in okolice nekdanje Jugoslavije. Kar 85 odstotkov njegovih strank je žensk, ki želijo postati moški, kar je precej redkejša in zapletenejša operacija kakor pri moških, ki želijo postati ženska.



Srbija sicer še ne slovi kot medicinska destinacija, čeprav že privablja nekaj tujcev zaradi cenovno ugodnih zobozdravstvenih storitev. »Poglejmo, denimo, operativno odstranjevanje žolčnih kamnov,« pravi 51-letni Đorđević. »Poseg pri nas stane petkrat manj kot v Nemčiji, a nihče ne pride v Srbijo zaradi žolčnih kamnov.«



Njegov center za genitalno rekonstruktivno kirurgijo je eden izmed manj kot dvajsetih na svetu, kjer opravljajo popolno spremembo spola iz ženske v moškega, od drugih pa se loči po tem, da vse opravijo naenkrat. »Hkrati odstranimo dojke in notranje spolne organe, operacijo pa zaključimo z oblikovanjem penisa,« pojasni srbski kirurg, ki se je učil pri že pokojnem dr. Savu Peroviću, kirurgu, ki je uvedel pionirske posege na področju operacij za spremembo spola. In v Beogradu stoji še ena klinika, ki zna spremeniti ženske v moške in ki nosi ime dr. Perovića.



Dr. Miroslav Đorđević sicer pravi, da nižja cena posega ni edini razlog, zakaj tujci oziroma tujke prihajajo k njemu, čeprav je prej omenjeni A. T. za operacijo plačal 15.000 evrov, v Italiji pa bi stala štirikrat več. A Italijan je povedal, da bi se v domovini sicer lahko operiral zastonj, a da se mu je zdelo, da tamkajšnji kirurgi nimajo dovolj izkušenj.