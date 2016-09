Sprva ni hotela otrok, z Rayem jih ima 16

V družini Bonell, ki živi v Toowoombu na jugovzhodu Queenslanda in velja za največjo avstralsko družino, morajo vsak dan od šest- do sedemkrat zagnati pralni stroj in oprati približno 30 kilogamov perila. Na teden kupijo 17 trilitrskih steklenic mleka oziroma 50 litrov, 14 škatel kosmičev, 45 jogurtov in štiri ducate jajc, tako da jih lahko jedo dvakrat na teden.



Toda 47-letna mama Jeni Bonell priznava, da pri 16 letih ni razmišljala ne o otrocih in ne o poroki: »Imela sem druge načrte s svojim življenjem, ne pa da bi se poročila in imela otroke. Mislila sem, da so otroci majhni in jih je težko razumeti.« Vse pa se je spremenilo, ko je srečala Raya, ki ji je povedal, da si želi imeti veliko družino, saj je on prvi od šestih otrok. »Prepričal me je za dva otroka, potem pa sem bila jaz tista, ki sem začela navijati za tretjega,« pravi Jeni, ki ji ni žal, da se je življenje obrnilo drugače, kot si ga je predstavljala kot najstnica.



Danes ima par 16 otrok: Jesse ima 26 let, Brooke 25, Claire 23, Natalie 21, Karl 19, Samuel 18, Cameron 16, Sabrina 15, Timothy 13, Brandon 11, Eve 10, Nate devet, Rachel osem, Eric šest, Damian pet in Katelyn dve leti. »Nimava omejitve, koliko otrok si želiva. Nobena številka ni previsoka,« pravi Bonellova in doda, da bo lepo, če bosta dobila še katerega, če pa ne, sta hvaležna za te, ki jih imata. Vsekakor se z možem, ki ima 48 let, trudita, da bi bila odlična oče in mama.



V tako veliki družini je dela ogromno oziroma je to nedokončana zgodba: perilo kot da ne bi bilo nikoli oprano in kot da ni hrane nikoli dovolj. Na teden porabijo približno 600 avstralskih dolarjev za nakup hrane, iz trgovine pa jo pripeljejo v dveh do vrha napolnjenih vozičkih. Obenem tako velika družina nima velike izbire pri avtomobilih in imajo nekdanji šolski avtobus za družinski avto.



V tako veliki družini domiselno rešujejo disciplinske težave, poredni otroci zlagajo nogavice, denimo. »Otroci se zavedajo, da starši ne moremo postoriti vsega, zato pomagajo,« še pravi Jeni Bonell, ki svoje pestro družinsko življenje predstavlja tudi na facebooku. Čeprav je imeti tako veliko družino velik finančni zalogaj, mama šestnajstih otrok ponosno pravi: »Vedno ne dobimo takoj vsega, kar si želimo. Za izpolnitev želja moramo čakati in tudi delati. A ko nekaj dobimo, to še bolj cenimo.«