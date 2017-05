Spolno igračko prodali v pičlih štirih minutah

Minuli konec tedna se je na dražbi pojavil zelo zanimiv predmet iz viktorijanskih časov, ki je nekoč pripadal bogati anglo-irski družini. Umetni penis iz slonovine so v enem bolj konservativnih obdobij zgodovine izdelali zdravniki za zdravljenje ženske histerije. Ročno je bil narejen leta 1840, bojda ga je dal izdelati mož za svojo ženo in celo dodal skrito kamrico, v kateri je imela spravljen koder las.



Strokovnjaki avkcijske hiše Matthews iz irskega County Meatha so bili prepričani, da bodo zanj iztržili med 500 in 800 evri. Spolni pripomoček je bil izdelan z občutkom za podrobnosti, ima celo kožne gube in srček pri korenu, da je imela uporabnica boljši oprijem. Spravljen je bil v prikupni leseni škatli. »To je čudovit primerek,« je povedal dražitelj Damien Matthews. »Prihaja iz zelo znane družine. Odkril ga je družinski član in se ga odločil prodati, ker se mu je to zdelo zabavno.«



Specialna masaža



Seveda vseh podrobnosti o lastništvu niso želeli razkriti, so pa potrdili, da je bil prvotni lastnik v Indiji, kjer je ustrelil slona in s seboj prinesel okel. »To je bila zelo razgledana družina, šlo je za skrajno ljubeče darilo moža ženi. Spolne igračke so bile zelo priljubljene, vendar zaradi zdravstvenih razlogov.« Zdravniki so bili prepričani, da so lahko ženske pod stresom in tiste, ki so trpele za napadi tesnobe, so preprosto pozdravili s pomočjo specialne masaže njihovih genitalij in jih s tem pripeljali do orgazma. Spolne pripomočke so izumili zdravniki, ne za zadovoljstvo žensk, ampak za pomoč, ker so jih od silnega zdravljenja začele boleti roke.



V viktorijanskem času niso razumeli, da sta žensko vzburjenje in orgazem povezana s spolnostjo. Čeprav so ženske zdravniki spolno zadovoljevali, so bili prepričani, da je terapija rutinska, kot bi bolnikom oskrbovali rane.



Matthews je povedal, da v 25 letih kariere še ni videl česa podobnega. »Vsake toliko dobimo masažne stroje iz viktorijanskih časov, česa takšnega pa ne. Zavedati se moramo, da si je le malo ljudi lahko privoščilo takšno reč. Devetindevetdeset odstotkov države se je moralo drugače znajti. Takšne pripomočke je imelo morda 400 ali 500 družin v vsej državi. To ni le erotičen predmet, ampak je umetnina in zgodovinsko zanimiv predmet.«



Sobotna dražba v Oldcastlu je bila veliko bolj burna, kot so pričakovali. Za umetni penis so se potegovali kupci iz 40 različnih držav, skupno so prejeli kar 100 ponudb, dokler ni bil prodan za 3200 evrov. Novi lastnik naj bi bil premožen zasebni zbiratelj iz Združenih držav, ki je na koncu premagal muzej erotike iz Los Angelesa. »Bilo je noro, dražbi so se priključili muzeji, lastniki trgovin z erotičnimi pripomočki, gospodinje, zdravniki. Nekdo je celo pripotoval iz Čila.« Večina dražiteljev je odnehala, ko je cena prerasla 1000 evrov, vse skupaj je bilo končano v štirih minutah.