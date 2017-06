Španka dolgih 28 let lagala, da je slepa

Šele nedavno je 57-letna Carmen Jiménez priznala, da povsem normalno vidi. Dolgih 28 let je Madridčanka lagala, da je popolnoma oslepela zaradi resne poškodbe oči. Celo svojo lastno družino je pretentala, vse zaradi tega, ker se je naveličala pozdravljati ljudi, ki jih je srečala. Že res, da je to nenavaden razlog, a je Carmen pri svoji laži vztrajala neverjetnih 28 let. Ne preseneča, da je njeno priznanje družino močno pretreslo in povzročilo marsikatero zamero. Nekateri so sicer že lep čas sumili, da je z njeno zgodbo nekaj narobe. Možu se je zdelo čudno, kako si uspeva tako brezhibno nanesti ličila, včasih pa jo je zalotil, kako z drugega konca sobe s kotičkom očesa gleda televizijo.



»Preprosto sem bila naveličana srečevati ljudi na ulici, jih pozdravljati in se z njimi pomenkovati,« je pojasnila Carmen, ki ima strah pred druženjem. »Nikoli nisem bila posebno družabna, in ker sem se pretvarjala, da sem slepa, sem se lahko izognila številnim druženjem in drugim družabnim dolžnostim.« Po treh desetletjih ji je bilo vendarle dovolj, zato je družinskim članom priznala prevaro in poskusila pojasniti razlog. Zaradi svoje laži bo imela tudi veliko težav z državo, saj se je uradno registrirala kot slepa oseba in vsa ta leta prejemala finančno pomoč.



Njena zgodba je bliskovito zakrožila med mediji po Evropi in Južni Ameriki. Številni so izrazili dvom o njeni resničnosti. Večini se zdi nemogoče, da bi lahko kdo tako dolgo hlinil slepoto, ne da bi ga odkrili. Verjetno tudi država opravi kakšen zdravniški pregled, preden dodeli finančno pomoč za slepoto. Po drugi strani pa so ljudje v preteklosti že zganjali podobne norosti, zato je težko presoditi, ali je izvirni članek o Carmen, ki je bil objavljen v časniku Hay Noticia, temeljil na resničnosti ali ne.