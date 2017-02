Sodnik o ponaredkih  presodil kar z anketo

Sodišče 21. stoletja je marsikdaj kraj nenavadnih praks, presoj in metod – kot se je spremenilo življenje zunaj sodnih dvoran, se pozna tudi v njih. Verjetno pa niti v meki sojenja, ZDA, ni vsakdanji primer, da bi se sodnik pri presoji oprl na – anketo. A prav to je uspelo sodniku splitskega trgovskega sodišča Ivu Bakaliću, ki je moral presoditi glede motornih žag.



Nemško podjetje Stihl, ki slovi kot proizvajalec vrhunskih motornih žag, je tožilo bosansko podjetje Robot za zlorabo njihove blagovne znamke; Robot ima namreč po Bosni in Hercegovini mrežo trgovin z več kot tisoč zaposlenimi (v lasti imajo celo tovarno hladilnikov Bira), prodajajo pa vse, od salame in kamina do trenirk in pralnega stroja. Med njihovo ponudbo so še v letošnjem januarskem katalogu motorne žage; a ne takšne, kot so jih oktobra 2011 zasegli v pristanišču Ploče. Takrat je hrvaška carina obvestila Stihl, da so zadržali dva tisoč in pol motork s Kitajskega, ki jih uvaža Robot.



Bile so v značilnih Stihlovih oranžno-sivih barvah, so opozarjali Nemci ter dodali, da so poskušali Bosanci pretentati in zavesti povprečnega uporabnika. Spomnili so še, da je isto podjetje že junija 2010 poskušalo prek istega pristanišča uvoziti 2200 motornih žag, a so jih zadržali in uničili. Takšno usodo so želeli tudi za teh 2500 motork.



Bosanski Robot je na drugi strani opozarjal, da kupci niso tako nesposobni, da ne bi opazili razlike med njihovo motorko in stihlom: »Povprečni kupec zna brati in ima dovolj dober vid, da opazi, da na enem izdelku z velikimi tiskanimi črkami piše STIHL, na drugem pa v kombinaciji velikih in malih črk piše Möller.«



Sodnik Bakalić pa se je odločil, da spor razjasni anketa, opravljena na minimalnem vzorcu 400 ljudi, da bi ugotovili, ali bi ljudje res enačili kitajsko in nemško motorko. Sodni izvedenec jo je izpeljal v dveh splitskih trgovskih središčih, 280 izmed dobrih 400 anketirancev pa je potrdilo, da jih kombinacija barv kitajskega proizvajalca spominja na nemško iznajdbo. Zdaj bodo 2500 kitajskih motork odpeljali na uničenje, Bosanci pa bodo morali plačati še stroške sojenja in skladiščenja ponarejenih motornih žag.