Skrbi za upokojene policijske pse

Dobrosrčni dreser policijskih psov iz Hagzhouja na Kitajskem je v zadnjih sedmih letih iz lastnega žepa dal okoli 125.000 evrov, da je ustanovil zavetišče za upokojene policijske pse in jim tako omogočil, da zlata leta svojega življenja preživijo v miru. Zdaj 55-letni Bai Yan ima od nekdaj zelo rad pse, zato mu je zlomilo srce, ko je videl, kako so nekateri končali. Sodu je izbilo dno, ko je videl štirinožca, ki ga je novi lastnik grdo zanemarjal, ležal je v umazaniji, na voljo je imel pokvarjeno hrano in bil je privezan z verigo. Večino policijskih psov dajo na stara leta v posvojitev. »Videl sem ga, kako je vklenjen ležal pred vhodnimi vrati, zraven njega so bile le skisane pomije.

Z menoj so se borili dolga leta, postali so moja družina, in za svojo družino bom poskrbel.

Njegova dlaka je bila umazana in zavozlana. Moral sem ukrepati,« je povedal Bai Yan.

Leta 2010 je najel zemljo na obrobju mesta in jo spremenil v zavetišče; postavil je poligone za vadbo, sprehajalne poti in celo pokopališče za pse. Tam jih je pokopanih že 26. Svoje varovance obišče trikrat na dan, zbudi se ob štirih zjutraj, da jim da hrano, nato gre v službo. Prav vsakemu nameni enako veliko pozornosti. Vsak dan pelje po enega s seboj v službo, da njihovi dnevi niso preveč enolični. »Rad bi jim omogočil srečna zadnja leta,« je povedal Kitajec. »Z menoj so se dolgo borili, postali so moja družina, in za svojo družino bom poskrbel. To so moji tovariši v uniformi, in zdaj jim bom omogočil, da bodo imeli spoštljivo starost.« Čeprav so mu ljudje pogosto ponujali finančno pomoč, jih je zavrnil, saj pravi, da so psi njegova družina in njegova odgovornost. Še vedno sam plačuje njihovo hrano in stroške veterinarja.