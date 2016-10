Skrajni antisemit je postal pravoverni Jud

Nekdanji voditelj madžarske skrajne desničarske stranke Jobbik Csanad Szegedi, ki je bil pred leti obtožen antisemitizma, se je nedavno odločil za selitev v Izrael, saj je ugotovil, da je judovskega izvora in da je njegova babica preživela holokavst. Nekdanji neonacist je bil eden od pobudnikov pri ustanovitvi Madžarske straže, katere člani so nosili črne uniforme, kakršne so imeli tudi nacisti na Madžarskem med drugo svetovno vojno.



Kot je šele leta 2012 izvedel nekdanji skrajni desničar, se je njegova mama Katalin Molnar Meisels rodila judovskim staršem, ki sta oba preživela holokavst. Njegova babica v Auschwitzu, njegov dedek pa v enem od delovnih taborišč. Szegedi naj bi bil ob tem odkritju povsem šokiran in se je takoj umaknil od desničarskih idej ter vzljubil judaizem, o katerem ni pred tem vedel ničesar. Največ mu je pomagal rabin Slomó Köves, ki ga je uvedel v vse skrivnosti judovske religije. Po spreobrnitvi se mu je tudi opravičil za vse prejšnje protijudovske izjave in dejanja. Za pokoro se je leta 2013 prvič odločil tudi obiskati Izrael, in takrat je padla odločitev o selitvi.



Zdaj ima novo ime David, nosi judovska oblačila, obiskuje sinagogo, naučil se je hebrejščine in, kot veleva tradicija, dal se je tudi obrezati. Prav zdaj se pripravlja na selitev v Izrael, kamor bo vzel tudi svojo družino.



»Izrael je izjemna država. Verjamem, da vsak Jud, ki živi v diaspori, razmišlja o Izraelu kot o domu. Več je pozitivnih kot negativnih elementov v tem, kako biti Jud. Največje darilo za vsakega od nas je obstoj države Izrael. Po nočni mori, ko sem ugotovil, da so moji sorodniki preživeli holokavst, si z družino želimo biti del sanj, ki jih predstavlja Izrael,« je dejal Szegedi, ki je bil leta 2009 kot član Jobbika izvoljen v Evropski parlament.