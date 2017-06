Škorpijona za tri minute in pol zaprla v svoja usta

Kraljica škorpijonov je neustrašna Kanchana Kaetkaew, ki slovi po tem, da dovoli tem strupenim členonožcem, da gomazijo po njenem telesu, si jih celo daje v usta in na obraz. Vpisala se je v Guinnessovo knjigo rekordov, potem ko je imela škorpijona v zaprtih ustih neverjetne tri minute in 28 sekund. Pohvali se lahko, da je ena redkih žensk in edina Tajka, ki ima v lasti dva Guinnessova rekorda. Leta 2015 je preživela 33 dni v kvadratni stekleni ogradi s stranico 12 metrov v družbi 50.000 živih škorpijonov. Ta rekord je postavila na tržnici v Pattayi, mestu, ki slovi po zelo pestrem nočnem življenju.



Na svetu obstaja približno 2000 vrst škorpijonov, vendar jih je le 40 dovolj strupenih, da bi lahko ubili človeka. V glavnem se prehranjujejo z žuželkami, včasih tudi z mišmi. Njihova presnova je tako počasna in učinkovita, da lahko brez hrane in vode preživijo leto dni. Čeprav lahko imajo škorpijoni 12 oči, zelo slabo vidijo in se pri iskanju plena zanašajo na voh. Še vedno je skrivnost, zakaj se svetijo, če jih obsijemo z ultravijolično svetlobo. Lovci na škorpijone jih ponoči veliko lažje najdejo, če jih iščejo s takšno svetilko. Pa še to: škorpijoni ne morejo uživati trdnih snovi, zato telo svojega plena najprej utekočinijo in nato posrkajo. Zakaj kraljice škorpijonov ne pičijo, ko jih da v usta, ni znano. Morda ima tako močan zadah.