Škandal pri sosedih: za kosilo so morali odšteti kar 1100 evrov!

Štirje študenti iz Japonske so si v restavraciji na slavnem Trgu svetega Marka v Benetkah privoščili štiri zrezke, popečene morske sadeže in vodo. Kljub temu da je trg v središču mesta znan po zasoljenih cenah, so bili študenti šokirani, ko so dobili račun. Ta je znašal kar 1100 evrov. Skupina mladih je prepričana, da gre za goljufijo, zato so zadevo prijavili na policijo.



Foto: Shutterstock

Župan: To je sramota!

Župan Benetk Luigi Burgnaro je na twitterju že napovedal, da bodo dogodek raziskali. »Če se pokaže, da je ta sramotni pripetljaj resničen, bomo naredili vse, da kaznujemo odgovorne,« je zagotovil in dodal, da takšni dogodki mečejo slabo luč na Benetke in njihovo prebivalstvo, poroča Jutarnji list.