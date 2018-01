Škandal na izboru za miss kamel

Na tekmovanju kamel v Savdski Arabiji so jih izključili dvanajst, potem ko so ugotovili, da so jim vbrizgavali botoks, da bi bili njihovi nosovi lepši, poroča Guardian.

Festival kamel kralja Abdulaziza je postal znan, ko so ga savdske oblasti preselile v središče glavnega mesta Riada. Seveda je mamljiva tudi sama nagrada … Najlepša kamela dobi 31,8 milijona dolarjev, zato nekateri tekmovalci poskušajo goljufati.

Festival traja kar mesec dni, na njem pa se predstavi 30.000 lepotic. Zmago prinašajo majhna ušesa in polna usta. Vendar obstajajo zelo stroga pravila, ki prepovedujejo uporabo botoksa v ustnicah, britje na določenih mestih ter obrezovanje delov telesa.

Letos so izločili dvanajst kamel, saj so veterinarji ugotovili, da so jim lastniki vbrizgavali botoks, in sicer v zgornjo in spodnjo ustnico, nos in celo v čeljust. S tem postopkom živalim napihnejo glavo, piše Jutarnji.hr.