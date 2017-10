Šimpanz pretepel čuvaja

KIJEV – V Ukrajini se je nenavaden ljubezenski trikotnik slabo izšel za čuvaja v živalskem vrtu. Napadel ga je šimpanz Romeo, ki je bil prepričan, da je zapeljeval njegovo samico Julijo. Tako je nesrečnik končal v bolnišnici z odgriznjenim uhljem in plavim očesom.

Opici sta znani kot ljubezenski par, zaradi česar so ju tudi imenovali po junakih iz Shakespearove tragedije. Neljuba zgodba se je začela, ko je Julija poskušala čuvaja Sergeja poljubiti skozi steklo svoje ograde. Romeo je to videl in pobesnel. Najprej je začel napadati samičko, zato je Sergej skočil v ogrado, da bi jo zaščitil, a ga je Romeo napadel – začel ga je gristi po prstih in uhljih.

Sergeju je uspelo ubežati njegovim silovitim udarcem in se odpeljati v bolnišnico, tam so mu hitro pomagali. Predstavnik bolnišnice Andrej Kozačenko je povedal: »Njegov desni uhelj in prst leve roke sta bila tako močno ogrizena, da smo ju morali delno amputirati. Naredili smo vse v naši moč, da smo rešili, kar se je rešiti dalo.« Oglasili so se tudi predstavniki živalskega vrta Feldman Ecopark v regiji Harkivska oblast na vzhodu države. »Šimpanzi so zelo nevarne živali z močnimi čeljustmi in lahko strašansko pogrizejo človeka. Naš čuvaj ne bi smel stopiti v kletko. No, že šest let varuje šimpanze, zato ni pričakoval, da bi se lahko zgodilo kaj takšnega,« je pojasnila Valerija Ivašenko. Po vrnitvi iz bolnišnice je Sergej povedal, da ga je Romeo nedvomno napadel zaradi ljubosumja, on pa je le želel zaščititi Julijo. V živalskem vrtu so še razkrili, da je opičji par pred nekaj meseci dobil prvega mladiča..