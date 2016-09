Simon na spletu prodajal svojo »uporabljeno« ženo

Dragi možje, če bi zvečer še radi legli v posteljo k svojim ženam, potem nikar ne storite tega, kar je 33-letni Simon O’Kane, ki je svojo ženo Leandro prodajal kar na ebayu. Oglas je objavil, ker mu po njegovem mnenju ni namenila dovolj sočutja, ko je zbolel. Tako se je glasil.

Žena na prodaj

Ni nova, že uporabljena, vendar dobro ohranjena. Razlog za prodajo … Jaz sem jo že napolnil in čutim, da je tam zunaj še nekdo, ki si jo bolj zasluži kot jaz (oh, prosim, bog, naj se zgodi).

Dobre lastnosti: telo in barva sta zadovoljiva, obvlada tudi nekaj kuhinjskih opravil.

Slabe lastnosti: pogosto se oglaša z nenavadnimi zvoki, ki jih je mogoče utišati samo, če naročiš kakšen nov kovinski del. Včasih zaradi njenih kuhinjskih veščin pristaneš v bolnišnici.

Pod črto: ni slab model in prepričan sem, da jo bo kakšen srečnež dobro izkoristil.

Ponudbe dobrodošle, možna tudi menjava za mlajši model.

Da jo mož prodaja na spletu, je Leandra izvedela od sodelavcev. »Hotela sem ga ubiti. Ne samo da me je prodajal, še grozno slabo fotografijo je dodal.« Pravi tudi, da se Simon pogosto pritožuje nad svojim počutjem, da je pravi hipohonder, potem pa odide v telovadnico in vadi tudi po tri ure. »Dejala sem mu, da če lahko gre telovadit, potem si že ne zasluži mojega sočutja.«

Vseeno pa jo je presenetilo, da so zanjo ponujali več kot 65.000 funtov (80.000 evrov), tik preden je njen mož oglas odstranil s spletne strani. Simon je nato dejal, da je res bila vse skupaj šala, da je ne da nikomur, saj da je predobra ...