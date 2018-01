Serijski kradljivec koles pristal na sodišču: Bil sem zaljubljen!

OSIJEK – Dijaka tretjega letnika je ljubezen drago stala – in to dobesedno. Zaradi visokih zahtev svoje izbranke je v lanskem letu začel množično krasti kolesa.

Imel je zahtevno dekle

»Kriv sem in iskreno se kesam, a kradel sem, ker sem potreboval denar. Imel sem zahtevno dekle, ki sem jo na veliko razvajal,« je serijski kradljivec med drugim pojasnjeval na sodišču. Ob tem je dodal, da se svojih dejanj sramuje ter da se zaveda, da to ni primeren način služenja denarja.

Zaljubljenost ga je stala dobrih 40 evrov

Tamkajšnje okrajno sodišče mu je izreklo le vzgojni ukrep, ki vključuje povečan nadzor nad zaljubljencem, ta pa bo trajal od šest do 24 mesecev. Mladenič je moral plačati tudi sodne stroške v višini 300 kun (dobrih 40 evrov), še poroča Jutarnji list.



Sodeč po obtožnici je najstnik v lanskem letu na različnih naslovih kradel kolesa. Vedno je bil oborožen s kleščami, s katerimi je uničil ključavnice. Vrednosti koles so se gibale od 200 do 400 evrov.