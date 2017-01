Selotejp za gube

Inovatorka Linda Gomez je predstavila razburljiv lepotilni izdelek, ki ženskam pomladi vrat, ne da bi morale leči pod nož. Vse, kar morajo narediti, je kupiti samolepilni trak nexsey in z njim zlepiti odvečno kožo. Linda se je problema mlahave kože na vratu lotila, potem ko je ugotovila, da to vznemirja presenetljivo veliko žensk. Večina si seveda ne more privoščiti lepotnega posega, zato jim preostanejo le neinvazivni posegi. »Začela sem se učiti o načinih, kako napeti kožo na vratu. Povrhu je prav vrat pri številnih ženskah, ki so si dale kirurško napeti kožo na obrazu, še vedno razkrival njihovo starost,« je pojasnila Linda. »Na seznamu območij telesa, ki najbolj razkrivajo starost, je vrat tik pod vrhom.«



Preizkusila je številne načine napenjanja vratu in sčasoma je nastal nexsey. Z njim na vratu preprosto zlepimo končno gubo in ga zakrijemo z lasmi ali oblačili. Na spletu je video, ki razkriva, kako se trak uporablja, in treba je priznati, da je učinek presenetljiv. Res pa je, da ni znano, ali dolgotrajna uporaba tega traku še dodatno razširi kožo.