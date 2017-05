Šel je pod nož, zdaj ima en čut več

V zadnjih letih postaja bioheking čedalje bolj priljubljen. Spomnimo se, da si je Rich Lee, ljubitelj umetnega spreminjanja telesa, dal pred štirimi leti v uho namestiti majhno magnetno slušalko. Umetnica Moon Ribas si je pod kožo vstavila napravo, ki zazna prav vsak potres na svetu, med biohekerji je zelo priljubljeno tudi nameščanje LED-lučk v telo.

Cevki iz titana pod kožo

Lani je britansko podjetje Cyborg Nest razvilo drobno napravo, imenovano north sense, ki se zatrese vsakič, ko je obrnjena proti severu. Še preden je bila izdelana, jo je za dobrih 200 evrov naročil 26-letni programer iz ruskega Novosibirska in si jo letos dal tudi namestiti. Daniil Litkin je namestitev tega nenavadnega kompasa zaupal strokovnjaku za pirsing Eugenu Dijakovu – ta mu je pod kožo vstavil posebni cevki iz titana, na kateri se z vijaki pritrdi naprava. »Zdaj lahko čutim Zemljino magnetno polje,« je navdušen Daniil. »Za človeštvo je bilo od nekdaj zelo pomembno, da smo vedeli, kje je sever, od tega so bile odvisne številne kulture. Pomemben je tudi za feng šuj, jogo, ameriške domorodce in številne religije,« je pojasnil Daniil. »Gre za to, da se zavedate, kako je vaše telo orientirano, doživite magnetno polje planeta, to je več kot vedenje, da obstaja.«

Programer priznava, da se za namestitev naprave ni odločil, ker zaznava sever, temveč je preprosto želel dodati še kateri čut. »Zdelo se mi je kul. Če pomislite, gre za področje, na katerem uporabljamo izraze, kot so transhumanizem in kiborgi. Ni me zanimala praktična uporaba naprave, sem pa že od nekdaj navdušenec nad zamislijo, da bi lahko izboljšal svoje telesne danosti.« Zelo se navdušuje nad sposobnostmi določenih živali; morska bogomolka, gre za vrsto raka, denimo vidi UV-svetlobo, psi imajo odličen voh, s pomočjo tehnologije lahko tudi človek drugače zaznava svet, ki nas obdaja. To je bilo doslej nemogoče.

Baterija zdrži le dan ali dva

Naprava north sense je obdana s silikonom in zato vodoodporna. Je pa res, da ji je treba redno polniti baterijo, saj zdrži le dan ali dva, odvisno od tega, kako pogosto se uporabnik obrne proti severu in kako močno brnenje je nastavil (to se lahko nadzoruje z računalniškim programom). K sreči se da napravo preprosto odstraniti in napolniti.

Daniil je prvi Rus, ki si je to reč namestil, prva pa sta bila soustanovitelja podjetja Cyborg News Liviu Babitz in Scott Cohen, ki sta si imenitno napravico vstavila lani. Širši javnosti sta jo ponudila pred dobrima dvema mesecema. Zanjo moramo odšteti 400 evrov. Zanimivo bo videti, ali si jo bo naročil kralj biohekinga Neil Garbisson. To je slepi umetnik, ki si je pred časom dal v glavo namestiti anteno, da lahko sliši barve.