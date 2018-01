Seksi profesor matematike razkrinkan: snemal je gejevske pornofilme

Profesor matematike na italijanski fakulteti La Sapienza je živel dvojno življenje, a zdaj je to razkrito. Na facebooku se je pohvalil s svojim izklesanim telesom in se, kot kaže, izdal, saj ga je eden izmed njegovih prijateljev na facebooku prepoznal in to sporočil novinarjem Republice.

Ruggiero Freddi (41) ni le odličen matematik, temveč je spreten tudi v postelji, saj je nekoč nastopal v pornografskih filmih. In to ne v katerih koli, temveč v gejevskih. Imel je celo vzdevek – Carlos Masi.

Čeprav bi razkritje večino najbrž pahnilo v obup, pa Freddija to ni pretirano ganilo. »Nekaj študentov je objavilo mojo fotografijo in tako se je razvedelo, čeprav sam tega nisem nikoli skrival. Mislim tudi, da moja preteklost nikoli ni predstavljala težav.« Povedal je še, da se nikoli ni počutil diskriminiranega, niti ko je javno priznal, da so mu všeč moški.

Po devetih letih pornokariere se je dokončno odločil posvetiti matematiki in poučevanju. Med snemanjem pornografskih filmov pa se je tudi zaljubil v Argentinca, s katerim uživa v razkošnem stanovanju.