Sedla na rajsko plažo in hudo zbolela

FORT-DE-FRANCE – Lep čas sta se zakonca iz Velike Britanije veselila križarjenja po Karibskem morju in konec lanskega leta sta željo končno uresničila. A sreča jima ni bila naklonjena. Odpravila sta se na plažo na francoskem otoku Martinik, kjer sta sedela v pesku in občudovala razgled. Kmalu po vrnitvi na ladjo je 52-letnica začutila pekočo bolečino po zadnjici, a temu sprva ni posvečala veliko pozornosti. Naslednje jutro, ko se je prebudila, pa je v grozi opazila, da njeno zadnjo plat prekrivajo rdeči izpuščaji. Nemudoma je obiskala ladijsko ambulanto, kjer so ji dali antibiotike, zdravila proti glivičnim okužbam in kreme s steroidi, a se je rdeč osip na zadnjici le še povečal.



Nekaj dni pozneje je tudi mož opazil, da ima podobne simptome. »Pacientkin mož je povedal, da ga srbi, in tako so tudi pri njem našli izpuščaje, razporejene v podobnem vzorcu,« je povedal dr. Douglas Maslin iz bolnišnice Addenbrooke v Cambridgeu. Končno so zdravniki odkrili, da so se skozi njuno kožo zažrle ličinke glist, ki navadno napadajo pse, mačke in druge živali. Lahko zbolijo tudi ljudje, še zlasti če hodijo bosi po plaži ali pa pridejo v stik s prstjo, okuženo z živalskimi iztrebki. Bolezen je zelo neprijetna, prav peščene plaže so pogost vir okužb. Zakoncema so predpisali zdravila za zdravljenje parazitskih okužb, tudi lasnih uši in garij. Pet dni pozneje so žensko z rešilcem odpeljali v bolnišnico zaradi suhega kašlja, težav z dihanjem in okužbe prsnega koša. Izkazalo se je, da sta oba staknila okužbo dihal, saj so gliste dosegle njuna pljuča. Dali so jima še en odmerek zdravil in tedaj se je njuno zdravje le začelo izboljševati.