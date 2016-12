Šarlatan ali čudodelec? Obuja mrtve in daljša penise

Kontroverzni duhovnik iz Malavija je nekoč dejal, da ga je bog blagoslovil z zasebnim letalom, ki pa ga lahko vidi le on. V svoje javne nastope je uvedel novo točko, in sicer pred množicami ljudi po njegovih besedah oživlja ljudi. Po spletu je zakrožil posnetek, na katerem Buširi menda oživi nekega dečka, ki so ga zdravniki razglasili za mrtvega. Čeprav na posnetku ni videti trenutka »oživljanja«, lahko spremljamo, kako duhovnik v nekem trenutku v rokah drži telo »mlahavega« dečka, ta pa že čez nekaj trenutkov sedi v očetovem naročju.

Buširi pa ni edini duhovnik, ki si pripisuje posebne moči. Te, dane od boga, ima menda tudi Daniel Obinim iz Gane, ki na svoji televiziji promovira svoje usluge in blagoslove delov telesa, ki jih lahko spremeni ali poveča. »Če niste zadovoljni s svojim telesom, pridite k meni,« nagovarja ljudi in zatrjuje, da lahko ženskam ponudi večjo zadnjico in prsi, moškim pa penise.