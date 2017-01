S spermo škropil ženske v trgovini

COLUMBUS – Osemindvajsetletni Američan Timothy D. Blake je obtožen, da je spolno vznemirjal ženske v zvezni državi Ohio, in sicer jih je škropil s svojo semensko tekočino.



Izkazalo se je, da je Blake masturbiral in potem injekcije napolnil s svojim izcedkom. Zatem je odhitel v veleblagovnico Wallmart, od zadaj stopil k ženskam in jih s svojim izločkom ciljal v hrbet. Manijaka je razkrila šele neka ženska, ki je bila na oddelku s kozmetiko. Opazila je, da se čudno suče okoli nje. Za nameček je začutila na hrbtu nekaj mokrega in lepljivega. Na stranišče se je odhitela očedit, ko je prišla iz toaletnih prostorov, pa ga je zopet zagledala, kako jo napadalno in srepo gleda. Takoj ga je prijavila policistom, opisala jim je njegovo vozilo.



Policija ga je že kmalu izsledila in identificirala. »Res, še nikoli se nismo srečali s podobnim primerom,« je sporočil šerif Mincks. »Dejal je, da je o tem bral na internetu in da je želel to metodo zastraševanja tudi preizkusiti.«



Blake je sicer zatrjeval, da je injekcije polnil z beljakom, toda v trenutku, ko so policisti poslali vzorec v laboratorijsko analizo, je le priznal. Kot tudi to, da se je samozadovoljeval v kamionu pred trgovskim centrom, nakar je zalezoval ženske in jih poškropil.



Povedal je tudi, da je bil v otroštvu zlorabljen in da niti njegova žena ni vedela, s čim se je pečal v prostem času.



Izpuščen je bil šele, ko je plačal 11.000 dolarjev varščine, vendar so mu nadeli zapestnico s čipom, da bodo lahko spremljali njegovo gibanje.