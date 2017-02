S pomočjo lobanje izdelala sv. Valentina

Strokovnjaki iz Brazilije so s pomočjo vrhunske 3D-tehnologije poustvarili obraz zavetnika zaljubljencev svetega Valentina, ki je zaradi zagovarjanja ljubezni izgubil življenje. Osnova za obuditev njegovega videza je bila lobanja, ki je kot relikvija spravljena v baziliki svete Marije iz Cosmedina v Rimu. To je skeniral eden vodilnih grafičnih oblikovalcev Cicero Moraes, analiziral pa jo je forenzični antropolog dr. Marcos Paulo Salles Machado. Odkril je, da je lobanja pripadala evropskemu moškemu, staremu 55 let ali več. Čeprav so jo lahko le fotografirali, jim je uspelo izdelati osupljivo podobo tega rimskega škofa.



Svetega Valentina naj bi leta 273 dal ubiti Klavdij II., ker ni upošteval njegove prepovedi porok. Cesar je bil prepričan, da so neporočeni mladi moški boljši vojaki. Valentin je zaljubljence skrivoma poročal in spodbujal ljubezen, zato ga je dal cesar zapreti in mučiti. Po legendi so mladi zaljubljenci metali cvetje skozi rešetke njegove celice, ko so hodili mimo zapora, in mu tako izražali podporo in vero v ljubezen in poroko. Tik pred smrtjo naj bi se sveti Valentin zaljubil v Artemias, slepo hčerko svojega ječarja, ki je nato čudežno spregledala. Usmrtili so ga 14. februarja, takrat je svoji ljubi poslal poslovilno pismo, podpisano od tvojega Valentina.



»To je bilo zelo vznemirljiv in zapleten projekt,« je povedal Cicero. »Nimamo pogosto dostopa do tako dragocenih relikvij. Njegov obraz smo izdelovali tri mesece. Naše delo poklanja svetu podobo človeka, ki ga vsako leto slavimo.«