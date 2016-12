Ruski robot Fedor bo gradil na Luni

Ruski znanstveniki želijo na mednarodno vesoljsko postajo poslati robota. Gre za prototip humanoidnega robota z imenom Cyber Cosmonavt, ki naj bi za Rusijo osvojil Luno. Na prvih posnetkih priprav na vesoljske naloge vidimo robota, kako v breztežnostnem stanju hodi, dviguje težke uteži in uporablja orodje. Prav tako je sposoben delati sklece in celo voziti avtomobil. Strokovnjaki iz Rusije upajo, da bodo z njim in njemu podobnimi na Luni zgradili bazno postajo.



Dmitri Rogozin, ki velja za desno roko Vladimirja Putina, je povedal: »Lahko deluje brez zaščitne obleke. Ne živi zgolj v notranjosti vesoljskega vozila z osebjem, lahko gre tudi ven. Ime mu je Fedor.« Rogozin je dodal, da so se Rusi po vstopu v vojno v Siriji začeli zavedati, kako pomembna je uporaba robotov v težkih okoljih. Prav tako je obljubil, da ga bodo v vesolje poslali v roku petih let, podrejenim pa naročil, da mora prvič pristati na Luni v 15 letih. Osnovna vloga robota bo pomoč, gradnja in oskrbovanje baze na Zemljinem naravnem satelitu, morda pa tudi delo na planetih. Fedor je visok 183 centimetrov in tehta med 106 in 160 kilogrami, odvisno od tega, katero opremo mu namestijo. Za robota je zelo močan, saj lahko dvigne 20 kilogramov težek tovor. »Na prihajajočih misijah v vesolje se bodo kozmonavti morali zanašati na robote,« je pojasnil Segej Kurs, vodja Nacionalnega središča za tehnologijo, razvoj in osnovno robotiko. »Sposobni so delati kot ljudje, na določeni področjih pa jih celo presegajo.« Pri izdelavi robota sodeluje tudi velikanska korporacija Energija, ki se ukvarja z izdelavo raket. »Naša vpletenost v ta vesoljski projekt nas bo pripeljala na novo raven v razvoju robotike,« je poudaril direktor Energije Vladimir Solncev.



Vsaka ura dela, ki ga astronavt opravi v vesolju, stane med 1,9 in 4 milijona evrov. Z uporabo robotov za rutinska opravila bi pridobili dodaten čas za posadko, da počiva ali opravlja pomembnejša opravila.