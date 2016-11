Rojstni dan na napačni datum praznovala 50 let

Leta 2006 je zdravnik Sandri Blackman rekel, da je čista katastrofa. V mislih je imel njeno promiskuiteto in dejstvo, da se ni spomnila imena enega izmed očetov svojih šestih otrok. Prav tako ni imela pojma, kako je ime njeni triletni vnukinji. No, na koncu se ji je bolnišnica opravičila, a 53-letna Sandra se je še naprej morala vsakodnevno soočati s svojo zmedeno naravo.



Prvega otroka, deklico Marcio, je rodila pri 17 letih. Do 21. leta starosti je imela še tri, zadnjega je rodila leta 2004. Leta 1988 je rodila hčerko Misho, njen oče je tudi edini moški, s katerim je bila poročena. Skupno je povila otroke petim moškim. To pa ni vse, ženska iz Bristola je nedavno odkrila, da je vse življenje praznovala napačni rojstni dan! Prepričana je bila, da se je rodila 10. novembra, šele pred časom je pogledala v svoj rojstni list in ugotovila, da je v resnici rojena 11. novembra. »Še nikoli nisem bila tako zmedena. Po mojem je to nekaj, kar imamo v družini. Moja mama je 16 let praznovala svoj rojstni dan na napačni datum. Babica je imela veliko otrok, pa se je zmedla glede datumov. Izkazalo se je, da je bil mamin rojstni dan en teden pozneje.«



Sandra nikoli ni videla svojega rojstnega lista, ker ni nikoli imela potnega lista ali vozniškega dovoljenja. Zdaj, ko ve za pravi rojstni datum, se je znašla v zagati. To pomeni, da so vsi njeni uradni dokumenti in bančni račun neveljavni. Isto velja za rojstne liste vseh njenih otrok. »Čisto vse moram zamenjati, ne vem, koliko me bo to stalo. Skrbi me, da bi me lahko obtožili prevare, če tega takoj ne uredim.«