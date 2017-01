Roboti za seks v troje

Poznavalci so prepričani, da bomo ljudje v prihodnosti velik del spolnih izkušenj doživljali z roboti. Novodobne lutke za seksanje bodo imele utrip srca in toplo kožo. Poleg tega bo vsaka opremljena celo z značajem, kar bo še poglobilo izkušnjo občevanja. Avtor knjige Ljubezen in seks z roboti David Levy je prepričan, da je zgolj vprašanje časa, ko bodo roboti popolni posnetki ljudi in se bodo tudi enako oglašali. »Sistem izdelave in naročanja teh izdelkov bo postal zelo sofisticiran, ko bo tehnologija to omogočala,« je povedal David. »Ženske ne bodo mogle preprečiti bivšim fantom, če si bodo omislili robota za spolne odnose, ki jim bo podoben, ki bo enake velikosti in bo celo imel enak glas.«



To ni vse, na voljo bodo tudi modeli zvezdnikov in drugih slavnih ljudi, ki bodo lahko prodajali pravice za uporabo videza v te namene. Roboti bodo nedvomno močno posegali v spolno življenje parov, ki si bodo lahko povzročali najrazličnejše avanture in se vedli sprevrženo, ne da bi njihovo početje padlo v kategorijo nezvestobe. Strokovnjak za spolne prakse Ian Krener je začel uporabljati izraz tehnoseksualni robot, ki bi parčkom omogočal spolne igrice v troje in jim uresničeval vse spolne fantazije, ne da bi spodbujal ljubosumje. Nekateri so sicer prepričani, da smo od tega oddaljeni desetletja, a uspeh nadaljevanke Westworld dokazuje, da se številni predajajo fantaziranju o robotskih prostitutkah. Po najbolj optimističnih napovedih bi lahko bili prvi tovrstni roboti na prodajnih policah že leta 2030.