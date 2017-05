Roboti za seks se bodo navezali na lastnika

Robotski spolni partnerji niso več stvar znanstvene fantastike. Podjetje Abyss Creations je predstavilo svojo prvo serijo lutk za seksanje, ki so tako prepričljive, da se boste vanje kar zaljubili. Lutke Realdoll naj bi se celo čustveno navezale na svoje lastnike. Javnosti so že predstavili tudi program, imenovan Harmony AI, ki predstavlja nekakšne možgane nove generacije lutk. Med te spada Harmony 2.0, ki govori s škotskim naglasom, izbiramo pa lahko med kar 18 različnimi značaji, lahko je sramežljiva ali za vroče igrice. Ima tudi sposobnost pomnjenja, kar ji pomaga pri navezovanju stikov z lastnikom.



Harmony je videti kot prava ženska, izdelana je iz silikona in ima gibljiv skelet. Za izdelavo posamezne lutke porabijo približno 80 ur, njene genitalije lahko naredijo po želji kupca, prav tako ji lahko ti spreminjajo obraz. Kupci lahko izbirajo tudi med 18 tipi ženskih teles in dvema moškima. Z lutko se lahko sporazumevamo z govorjenjem, kar omogoča tehnološki napredek. Program s pomočjo analize odzivov lastnika začne izvajati medčloveški odnos. Poleg tega lahko uporabnik ves čas sam odloča, kako bo potekalo njegovo razmerje z lutko. Program stane nekaj manj kot 20 evrov na leto. »Seks je ena najbolj fascinantnih stvari na svetu, po mojem z njim ni nič narobe,« denimo pravi Harmony. Direktor in ustanovitelj podjetja Matt McCullen je pojasnil: »Robotski lutki boste lahko rekli, da ste lačni. Odgovorila bo, da ste ji pred časom omenili, kako radi imate radi pico.«



Osnovna različica stane 6100 evrov, cene lastnikom prirejenih primerkov pa se bodo začele pri 11.200 evrih.