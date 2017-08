Roboti kradejo službe duhovnikom

Opozorila, da bodo roboti korenito spremenili naša življenja, niso iz trte izvita. Zagotovo pa so bili duhovniki med zadnjimi, ki so pomislili, da bi jih lahko ogrozila robotizacija, saj stroji in duhovnost ne gredo skupaj. A japonsko podjetje SoftBank Robotics je izdelalo humanoidnega robota, ki opravlja budistični pogrebni obred, ki je za slehernika velik finančni zalogaj.

Robot imenovan Pepper se je v zadnjih dveh letih od izdelave že preizkusil v številnih poklicih. Naprava, ki je sposobna prepoznati človeška čustva, že službuje v bankah, restavracijah s sušijem in domovih za ostarele, kjer opravlja vlogo receptorja, saj je sposobna prepoznati goste. Načeloma ponuja osnovne podatke in kramlja z ljudmi. No, očitno je sposobna tudi pospremiti ljudi na oni svet.

Za obred je treba odšteti le okoli 390 evrov.

Pepperja so začeli uporabljati v podjetju Nissei Eco, ki je leta 2000 vstopilo v posel s pogrebnimi storitvami. Nedavno so začeli nagovarjati stranke, ki imajo tanjše denarnice in jih ne bi motilo, če bi robot recitiral mantre. Za obred je treba odšteti okoli 390 evrov, kar je bistveno ceneje od pogreba s pravim duhovnikom. Budistični roboti so oblečeni v tradicionalna oblačila.