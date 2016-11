Robot na sejmu razbijal in napadel obiskovalca

»No, pa se je začelo,« so odkimavali udeleženci tehnološkega sejma v kitajskem obmorskem mestu Shenzhen. Na tisoče obiskovalcev je občudovalo najnovejše tehnološke dosežke, med njimi je bil tudi prikupen robot Xiao Pang oziroma Mali debelinko. Njegovo poslanstvo je zabavati otroke od četrtega do 12. leta starosti in se odzivati z različnimi izrazi na obrazu. Mali debelinko se z njimi lahko pogovarja in premika po razstavišču. Očitno pa minuli konec tedna ni bil najbolje razpoložen. Potem ko so ga prvič predstavili javnosti in mu začeli postavljati vprašanja, je popolnoma ponorel. Drvel je po prostoru, nato pa se je z vso silo zaletel v izložbo, da je steklo frčalo po razstavišču. A se s tem njegova slaba volja še ni končala. Usmeril se je v enega izmed obiskovalcev in ga napadel. Vanj se je zaletel s tolikšno silo, da mu je poškodoval nogo.



K sreči je osebje sejmišča hitro posredovalo in obvladalo Malega debelinka. Priče dogodka so povedale, da je imel robot ob prijetju na obrazu zelo žalosten izraz. Ranjenega moškega so reševalci odpeljali v bližnjo bolnišnico. To je bil prvi primer, da je na Kitajskem robot poškodoval človeka. Celotna prigoda se ni najbolje končala za debelinka, saj so ga po napadu dokončno izklopili. Organizatorji so bili seveda jezni, da je incident zasenčil preostale dogodke. Ne nazadnje se je v šestih dneh predstavilo 3000 razstavljavcev s skupno 10.000 projekti. Osrednja tema letošnjega druženja je bila virtualna resničnost in umetna inteligenca.