Ribič vam zguli kavbojke

V elitni četrti v Hirošimi na Japonskem je prodajalna džinsa, ki jo obiskujejo modni sladokusci, tudi iz tujine. Slovi po tem, da tam hlače, preden se znajdejo na prodajni polici, vsaj leto dni nosijo izbrani člani lokalne skupnosti. Prodajalna je bila ustanovljena 2013., v nasprotju z drugimi trgovinami z rabljenimi oblačili pa se njihovim kosom po uporabi cena več kot podvoji.

Posameznike, ki za njih nosijo hlače, celo leto nadzorujejo in jim oblačila vsak teden operejo. S tem pridobijo značilnosti in sledi življenjskih navad človeka, ki jih je nosil. Zaradi tega najemajo ljudi različnih poklicev: od ribičev, katerih hlače imajo sledi gumijastih škornjev, do delavcev v tovarni, ki imajo na hlačah sledi strojev. Zelo priljubljene so hlače lovcev na merjasce, ki so pogosto poškropljene s krvjo. Če želite par unikatnih, boste morali zanj odšteti med 200 in 400 evri.

Posamezniki, ki hlače nosijo, pa so zadovoljni, ker imajo leto dni brezplačna oblačila.