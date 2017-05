Pred leti je bil Mark Ching uspešni poslovnež, ki je svoj prosti čas posvečal zaščiti psov v Los Angelesu. Potem ko so ga pretresle grozote v industriji pasjega mesa na Kitajskem, pa se je odločil rešiti čim več kosmatincev pred smrtjo v azijskih klavnicah, četudi je s tem večkrat tvegal življenje. »Moje prvo potovanje na Kitajsko je bilo na festival pasjega mesa v Yulin. Videli sem stvari, za katere si nisem mislil, da so jih ljudje sposobni. Vedel sem, da jedo pse, nisem pa slutil, da jih tako mučijo in zlorabljajo, da bi bilo meso bolj okusno. To je bilo zame nesprejemljivo,« je povedal Mark.



Začel je redno potovati na Kitajsko, v Južno Korejo in Vietnam, kjer je obiskoval tržnice s pasjim mesom in poskušal rešiti čim več živali. Na prvih štirih potovanjih je skupno rešil 249 psov, a jih je preživelo le 61. Danes ve, da mora svoje odprave bolje načrtovati, da se mora povezati z lokalnim prevajalcem in veterinarjem, ki živali po rešitvi iz klavnice pozdravi. »Ko pridem v klavnico, prevajalec reče, da sem bogat Američan, ki bi rad kupil vse pse, jih sam pobil ter pripravil meso za pot v ZDA. Že prej pokličem lokalne veterinarje in se pozanimam, koliko živali lahko sprejmejo. Toliko jih nato rešim.«



Za svojo dobrodelnost vsako leto zapravi na tisoče evrov, vendar tega ne obžaluje. Doslej je s fundacijo Animal Hope and Wellness rešil več kot 1000 psov, večino so jih posvojili domačini, nekatere pa so prepeljali v ZDA. Mark Ching veliko energije usmerja tudi v ozaveščanje ljudi.