Res le še štirje dnevi? Konec sveta menda že v soboto

Le še štirje dnevi so še pred nami in konec bo sveta, kot ga poznamo. To naj bi sovpadlo z drugim prihodom Jezusa na ta svet. To je napoved, ki jo ponujajo krščanski teoretiki zarot, ki verjamejo, da o tem pričajo sporočila v svetem pismu.

Razodetje 12:1–2 in planet X

Tako trdijo, da se bo 23.septembra položaj zvezd astrološko pokril z navedbami v Razodetju 12:1–2, kar je znak za vstajenje in Kristusov ponovni prihod na zemljo. »Na nebu se bo pokazalo veliko znamenje: ženska, odeta s soncem in z mesecem pod nogami, na glavi pa ima venec iz dvanajstih zvezd. Noseča vpije od popadkov in rojevanja.«

Konec sveta menda že to soboto.

To naj bi po mnenju krščanskih teoretikov zarot pomenilo datum konca sveta. Ženska naj bi bila Devica, na 23. septembra pa bosta Sonce in Mesec v Devici, prav tako Jupiter, ki naj bi predstavljal mesijo.

Takrat naj bi se tudi pojavil mitološki planet X ali Nibiru, pa meni ljubitelj zarot David Meade. Taka konstelacija planetov se sicer pojavlja vsakih 12 let, a tokrat naj bi bilo prav zaradi planeta X drugače.

Vsi ne mislijo tako

Tako teolog Jonathan Sarfati, ki sicer ne oporeka koncu sveta, pravi, da je bila taka postavitev zvezd in planetov že večkrat in da sam v Bibliji ne vidi nič takega, kar bi namigovalo, da se bo apokalipsa zgodila ravno letošnjega 23. septembra.