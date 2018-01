Rekordni polet čez lužo

LONDON – Potniško letalo prevoznika Norwegian je v ponedeljek opravilo rekordno hiter polet med New Yorkom in Londonom, razdaljo so premagali v nekaj več kot petih urah. Boeing 787-9 je med poletom dosegel hitrost do 1230 kilometrov na uro, saj ga je na 5570 kilometrov dolgi poti spremljal močan veter v hrbet, presegal je 350 kilometrov na uro. Cilj so dosegli po petih urah in 13 minutah, kar pomeni, da so jim vetrovi pot skrajšali kar za 53 minut. Po pristanku je kapitan Harold van Dam povedal, da bi šli lahko še hitreje, če ne bi imeli turbulence.

Osebje in potniki so bili zelo presenečeni, ko so se tako hitro znašli na cilju.

Prejšnji rekord je januarja 2015 postavilo letalo British Airwaysa, ki je razdaljo premagalo v petih urah in 16 minutah. Zanimivo je, da je rekorder zdaj prevoznik Norwegian, ki je tretji največji nizkocenovni ponudnik letalskih storitev v Evropi. Med njihove redne linije spadata dva dnevna poleta med Londonom in New Yorkom v vrhunskem letalu boeing 787 dreamliner. »Pravi užitek je pilotirati to letalo, prav zato je še toliko boljši občutek, ko vem, da smo z njim postavili rekord. V zraku smo bili v resnici le nekaj več kot pet ur, če na nižjih legah ne bi napovedovali turbulence, bi bili lahko celo hitrejši.« Osebje in potniki so bili zelo presenečeni, ko so se tako hitro znašli na cilju. »Bil je zelo miren polet, skoraj brez tresljajev.«

Pravi rekord seveda še vedno drži sloviti concorde, ki je s potjo med New Yorkom in Londonom februarja 1996 opravil v dveh urah in 52 minutah. Praviloma so poleti zaradi vetrov v zimskih mesecih krajši.