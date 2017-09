Razvozlano hudičevo sporočilo iz 17. stoletja

RIM – Sestra Maria Crocifissa della Concezione je 11. avgusta 1676 v samostanu Palma di Montechiaro na Siciliji pod »prisilo hudiča« zapisala sporočilo, ki vse od takrat bega številne znanstvenike in teologe. Kot je poročala italijanska La Stampa, pa naj bi italijanskim računalniškim strokovnjakom zdaj vendarle uspelo dekodirati oziroma dešifrirati sporočilo, in to z uporabo programa, ki so ga našli na tako imenovanem temnem spletu.



Zbudila se je popackana s črnilom

Sestra Maria se je usodnega jutra zbudila popackana s črnilom, na postelji pa je našla sporočilo, za katero je trdila, da ga je prek nje napisal hudič. Vsebovalo naj bi sporočila glede razmerja med ljudmi, bogom in satanom. Tako naj bi zapisala, da so bog, Jezus in sveti duh le mrtve uteži. Zapisala je: »Bog misli, da lahko osvobodi smrtnike.«



Hudič naj bi ji narekoval tudi besede, da boga ni oziroma si ga je izmislil človek in da ta sistem ne deluje za nikogar. Pa tudi, da je morda zdaj Stiks – reka, ki ločuje zemljo in podzemlje v grški mitologiji – resničen. Mnogi verjamejo, da je Maria bolehala za shizofrenijo oziroma bipolarno motnjo.



A Cerkev meni drugače, saj je bila sestra Maria blagoslovljena. Pismo bi lahko bilo posledica boja proti zlu človeka, ki je nameraval pustiti sporočilo Bogu, da bi ga spodbudil k zapustitvi ljudi v njihovih grehih. Zapisnik o dogodku opisuje pravo nočno vojno med sestro in kraljem podzemlja.