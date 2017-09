Razkrito, kaj se zgodi po smrti

Moški, ki je bil klinično mrtev tri minute, je delil svoje izkušnje s posmrtnim življenjem in ugotovil, da imajo nekateri preživeli podobno preizkušnjo. Redditov uporabnik, znan kot Pwnographik, je na omenjeni spletni strani objavil presunljivo zgodbo. V tujini je zbolel in zato bruhal, zaradi česar je utrpel hudo dehidracijo.

V Kanadi je takoj odšel na urgenco in tam ostal nekaj dni. A bolezen ga je dohitela in po njegovih besedah je kar naenkrat vse postalo »temno«. Tri minute je bil klinično mrtev: »Nisem videl niti svetlobe niti angelov, prav tako nisem slišal nobenih glasov. Lahko sem gledal, a telesa nisem imel. Kot bi bil na drugem planetu. Bila je neskončna obala, ob njej pa plitka voda. Nebo je bilo škrlatno, a brez sonca. Osvetljevale so ga neke vrste žarkov.«

Brez skrbi ...

Uporabnik dodaja, da so bili vsi občutki zanj novi, a da ni imel niti ene skrbi. »Preprosto rečeno, obstajal sem, a z ramen je odpadlo vse breme. Čutil sem, da bo vse v redu. Neverjeten občutek.«

A čudovita zgodba očitna zgodba nima srečnega konca, saj se je uporabnik zbudil in vse se je začelo znova. »Vse je prišlo nazaj. Vse skrbi, vsa žalost. Bil sem res žalosten, ponovno sem čutil bolečino.«