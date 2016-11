Raje ima laserski meč kot žensko

Pred šestimi leti se je Kevin Cottam začel resno posvečati tako imenovanemu jediizmu, kar je uradna religija jedi bojevnikov iz znanstvenofantastične sage Vojna zvezd. Zadnji dve leti 46-letnik nikoli ne zapusti svojega doma, ne da bi oblekel svoje pregrinjalo in se oborožil z laserskim mečem. »Preden sem postal sivi jedi, sem bil zenbudist, a mi ta religija ni povsem ustrezala,« je pojasnil Kevin. »Začel sem raziskovati druga verstva na spletu in naletel na djedije iz starodavnega Egipta, ki so bili navdih jedijem iz Vojne zvezd.«



Odkril je, da jediji nimajo svetih besedil ali zapovedi, le osnovne zakone: krog znanja, modrosti in sočutja. »Vsi jediji verjamemo, da obstaja sila, ki ustvari vse. V nasprotju s klasičnimi jediji in sithi sivi jediji ne gledamo na silo kot temno in svetlo, dobro ali slabo, temveč kot silo narave. S tem, kako jo uporabljamo, šele dokazujemo, ali smo dobri ali slabi.«



Sprva so starši in prijatelji z razumevanjem sprejeli njegovo odločitev, da bo postal jedi. A ko jim je pred dvema letoma povedal, da bo odslej hodil po svetu z laserskim mečem, so se stvari malce zaostrile. »Po šestih letih me je pustila punca, ker se z mano ni hotela pojavljati v javnosti. Z njo sem bil srečen, a moram slediti svoji veri, drugače jaz več ne bi bil jaz,« je pojasnil Kevin. »Nekatere prijatelje sem obdržal in gredo radi z menoj po mestu, ker jim je všeč pozornost, ki jo pritegnem. Otroci se pogosto želijo z menoj slikati in rad jim ustrežem. Najboljši je odziv žensk nad 50. letom starosti. Pravijo, da jim je zelo všeč moj videz.« Tudi policisti iz njegovega rodnega Rhyla v Walesu že vedo zanj. Svetovali so mu, naj meč registrira kot religiozni predmet, saj ga lahko tako ves čas nosi s seboj, ne da bi prekršil zakon. V resnici je začel meč nositi, ker so bili otroci razočarani, ker ga ni imel. Potem pa je avgusta svoj 900 evrov vredni meč pozabil na avtobusu. Zdaj poskuša zbrati denar za novega. Druga težava je, da ga noče nobena ženska, zato se je že sprijaznil, da bo do konca življenja samski.