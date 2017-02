Punčka (7) je Googlu poslala prošnjo. Tega odgovora ni pričakoval nihče

Britanka Chloe Bridgewater šteje samo sedem let in že razmišlja o svoji poslovni karieri. Tako je velikanu Googlu napisala pismo in od samega direktorja prejela odgovor, ki ga seveda ni pričakovala. Njena zgodba je že obkrožila svet in dokazala, da je vse mogoče.

Le težko bi namreč pričakovali, da nam bo odgovoril šef tako velikega, pomembnega in uspešnega podjetja. Toda zgodilo se je prav to. V pismu je Chloe napisala, da si želi, ko odraste, delati za Google. »Prav tako želim delati v tovarni čokolade in plavati na olimpijskih igrah. Oče mi je rekel, da lahko v Googlu sediš na vrečah za sedenje in se spuščaš po toboganih. Rada pa imam tudi računalnike in robote, prav tako imam tablico, na kateri igram igrice,« je med drugim zapisala. Za konec je pripisala, da ji je oče rekel, naj Googlu pošlje prošnjo, a ker sama ne ve točno, kaj to je, se je pač odločila za pismo.

Ni minilo veliko časa, ko je domov dobila pismo direktorja Sundarja Pichaia. »Draga Chloe, hvala za pismo. Vesel sem, da imaš rada računalnike in robote, upam, da se boš še naprej učila o tehnologiji. Če boš nadaljevala s trdim delom in sledila svojim sanjam, potem lahko dosežeš, kar ti pride na misel – od službe na Googlu do plavanja na olimpijskih igrah. Veselim se prejetja tvoje prošnje za zaposlitev, ko boš končala šolanje,« ji je odgovoril in zraven prilepil še smešek.

Dekličin oče je obe pismi objavil tudi na družabnih omrežjih in s tem pritegnil veliko pozornosti.

This is about MY daughter, please RT and help her fulfil her dreams https://t.co/TQ0hcfnARP — Andy Bridgewater (@B21DGY) February 15, 2017