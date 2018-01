Psi iz Milana oblečeni po vrhunski modi

Kosmatinci so neredko odsev okolja, v katerem živijo, zato ne preseneča, da so kužki v Milanu pravi modni navdušenci. Oblačijo se v vrhunske modne kreacije in s tem vzbujajo zavist tudi pri pasjih prijateljih na drugih koncih Italije. Prvo ime linije oblačil za pse je Giovanna Temellini, ki izdeluje vrhunska oblačila po meri.

252 evrov stane plašček z žepki.



Zamisel, da bi se podala v lepotičenje psov, se je 57-letni modni oblikovalki porodila pred letom dni, potem ko je občasno že zašila kakšen modni dodatek za pse. Takrat jo je hči prosila, ali lahko pomaga njenemu kužku. »Ves čas šivaš obleke za pse, a ko dežuje, ima moj vedno mokre uhlje,« se je potožila in jo zadela v živo. Giovanna je takrat že imela 25 let izkušenj, saj je ustvarjala za največje modne hiše, kot je Armani. Že naslednjega večera je njena oblikovalska ekipa ustvarila jakno s kapuco za hčerkinega psa. Temu je sledila ustanovitev pasje modne linije Dog à Porter. Za izdelavo krojev uporablja plastične lutke psa, oblači pa prav vse, od najmanjših kužkov do orjaških. Lastniki psov iz Milana so takoj razgrabili njena oblačila. Neredko šiva obleke v paru, za lastnico in kužka. Ob tem velja poudariti, da gre za visoko modo, kar pomeni, da so tudi cene posameznih kosov temu primerne. Tako moramo za pasjo majico iz kašmirja odšteti 142 evrov, za jakno iz merino volne 212 evrov, za plašček z žepki pa 252 evrov. Med njenimi rednimi strankami je tudi 24-letna študentka Beatrice Gerevini. Pravi, da nosita z njenim kužkom skladna oblačila, ker sta tako še bolj povezana. Povrhu ji tudi laska pozornost, ki je je deležna od ljudi na ulici. »Sem zelo odprta za vse predloge, ki jih imajo moje stranke,« pravi Giovanna. »Obenem poskrbim, da se lahko psi v oblačilih normalno gibljejo, tečejo, da se lahko umažejo in družijo.«