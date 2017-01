Prostovoljno delo, ker je mahala s penisom

Nekatere v smeh, druge pa v grozo so spravila dejanja 42-letne Kim Rivers iz Southamptona v Veliki Britaniji. Ta je poleti lani na svoj rojstni dan z velikanskim napihljivim penisom mahala pod oknom soseda Craiga Brookwella, zraven pa kričala nesramnosti na njegov račun. Ko se ni odzval, ampak raje zagrnil zaveso in se umaknil od okna, ga je čez nekaj dni znova poskušala razjariti s podobnimi dejanji. Početje je nadaljevala približno tri tedne, vse dokler ni Brookwellu navsezadnje prekipelo. Kaplja čez rob je bilo nadlegovanje, ki ga je Riversova izvedla vpričo njegove sedemletne hčerke, s katero sta na brezsramno sosedo naletela, ko sta se odpravila od doma na sprehod.



Mati treh otrok se je na sodišču branila, češ, da je bila vse skupaj samo šala, s katero ni imela namena komu škodovati. Povedala je, da je bil prvi napad pravzaprav njen način praznovanja svojega rojstnega dneva, na katerega se je pač želela malce nasmejati. Zakaj je nadlegovalno kampanjo nadaljevala, obtoženka, ki se je branila kar sama, ni pojasnila, v sodnem postopku pa je postalo znano, da je predrzno početje povzročil alkohol. Ta sicer, je zatrdila obtoženka, ni njena težava, saj raje kot po kapljici opojne tekočine poseže po marihuani. Opojno travico si privošči kar vsak dan, kot je poudarila na sodišču, pa razvade ne namerava opustiti, saj na kaj takšnega za zdaj še ni pripravljena. Sodnika je želela omehčati s trditvami, da trpi za anksioznostjo in depresijo, ki sta se zaradi spora s sosedom še poslabšali, a se ta ni dal. Dejal je, da so dejanja, ki jih je izvršila, »naravnost ogabna«, in jo opozoril, da jo zaradi njih lahko pošlje za tri mesece v zapor. Riversova se je ob tem stavku zlomila. Začela je hlipati in prositi, naj je ne obsodi – če ne zaradi drugega, pa zavoljo njenih treh otrok. Sodnik se je omehčal in jo namesto z zaporom kaznoval s 150 urami neplačanega dela, ki jih bo morala opraviti v naslednjih 12 mesecih.