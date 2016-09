Prodaja nedolžnost, da bi lahko študirala medicino

Rusinja Ariana (20) si srčno želi študirati medicino v tujini, zato se je odločila, da bo zaradi pomanjkanja denarja prodala svojo nedolžnost in tako uresničila svoje sanje. Začetna cena je 157 tisoč evrov, poroča britanski Express.

Toda to še ni vse. Vsi, ki bi želeli spolno občevati z dvema devicami, lahko to tudi dobijo. Arianina prijateljica Lolita je namreč pripravljena sodelovati in tako pomagati prijateljici v nesreči. Cena je v tem primeru dvojna.

»Številni študenti imajo finančne težave. Delati morajo, da si lahko plačajo študij. Jaz sem želim preseliti v tujino zaradi medicine in se zavedam, da to ne bo poceni, prav tako bo draga najemnina za stanovanje,« je svoje razloge za nenavadno dejanje pojasnila Ariana. Ob tem je povedala, da je samostojna ženska, ki je precej premišljevala o svoji nedolžnosti, na koncu pa se je odločila, da jo je najbolje prodati, saj bi ji verjetno moški, ki bi mu jo podarila, strl srce.