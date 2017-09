Prihaja novi koledar: rojstni dan bi praznovali vsako leto na isti dan

Če bo upoštevan predlog ameriških znanstvenikov Steva Hankeja in Conna Henryja, bomo dobili nov koledar po katerem bomo imeli rojstni dan vsako leto na isti dan.

Hanke-Henryjev koledar bi namreč nadomestil sedanjega gregorijanskega, ki je nastal v 16. stoletju. Imel bi 364 dni, vsak datum pa bi bil na isti dan vsako leto. 1. januar bi tako vedno bil na ponedeljek. Res pa je, da bi se božič in silvestrovo praznovala vsako leto v nedeljo. Da bi se uskladili koledarsko in astronomsko leto, bi imeli prestopni teden vsakih pet let.

S tem bi, po besedah znanstvenikov, pridobili ogromno časa.