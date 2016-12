Prihaja najbrutalnejši resničnostni šov vseh časov?

Če ste mislili, da ste po televiziji videli že vse, se krepko motite. Rusi namreč napovedujejo resničnostni šov, kakršnega ni bilo. Pozabite torej na Big Brother in Survivor …

Šov naj bi začeli snemati julija prihodnje leto, po televiziji pa ga bo mogoče spremljati 24 ur na dan. Tekmovalci, vseh skupaj jih bo 30, se bodo za končno nagrado, 1,55 milijona evrov, v Sibiriji borili polnih devet mesecev. Opremljeni bodo z noži, pri izredno nizkih temperaturah se bodo morali boriti proti medvedom, volkovom in vsemu, kar prinaša neprijazna sibirska divjina.

Za nagrado se bo pomerilo 15 žensk in 15 moških z vseh koncev sveta, pravila šova pa so tako brutalna, da so se zaradi tega že oglasile različne organizacije. V njem bo namreč, tako vsaj napovedujejo, dovoljeno prav vse, torej tudi pretepanje, menda celo posilstvo in umor.

Šov Game2: Winter si je izmislil milijarder Jevgenij Pjatkovski (35), ki pravi, da se bodo morali tekmovalci s pravili strinjati, če bodo želeli sodelovati. Ni pa vse tako črno in ne bo vse prepuščeno zgolj divjini. Če se bodo pokazali znaki kaznivih dejanj, bo posredovala (zgolj) policija. Po drugi strani pa mnogi opozarjajo, da bodo pravila, kjer ni omejitev, privedla do divjaškega vedenja, poleg tega bodo udeleženci šova prisiljeni živeti kot divje živali, saj se bodo hranili samo s tistim, kar bodo ujeli.

Gumb rešitve, a kaj, ko bo helikopter oddaljen pol ure

Filmske ekipe menda na kraju ne bo, ampak bo tam nameščenih dva tisoč kamer, ki jih bodo na sebi nosili tudi tekmovalci. »Vsi, ki bodo preživeli vseh devet mesecev, si bodo nagrado razdelili,« je dejal Pjatkovski. Preden bodo začeli snemati, bodo tekmovalce urili ruski specialci, med drugim se bodo naučili tudi ribolova pod ledom. A če se bo kar koli zalomilo, bo tekmovalec lahko pritisnil tudi tako imenovani reševalni gumb. Rešil ga bo helikopter, s tem pa bo iz tekmovanja tudi izpadel. Helikopter bo pobral tudi vse tiste, ki se bodo znašli v smrtni nevarnosti, a kaj, ko bo helikopterski let do prizorišča trajal pol ure ...

Posebej nenavadno pa je tudi, da bodo morali tekmovalci za udeležbo v šovu plačati 150.00 evrov, le nekaj jih bodo tja vzeli brezplačno. In ne boste verjeli: prijavilo se je že veliko Američanov, Rusov in Kitajcev.