»Prihaja kataklizma«

Tisti, ki so prepričani, da se bliža konec našega sveta, še vedno verjamejo, da proti Zemlji drvi planet Nibiru ali Planet X. Prišlo naj bi do trčenja z njim ali pa res bližnjega srečanja, posledica česar bi bile številne naravne nesreče, nekateri menijo, da bi se lahko obrnila celo pola. Mnogi znanstveniki so že zanikali obstoj takšnega planeta, saj da bi vendar že videli in vedeli, da gre proti nam, drugi pa so prepričani, da se njegov vpliv že kaže. In sicer na soncu.

David Maede, ki je napovedal videnje Planeta X za letošnji 23. september in prestrašil mnoge, trdi, da se na površini sonca zaradi Planeta X pojavljajo številne eksplozije, ki bodo vplivale na nas. Hkrati so se zgodili še potresi, denimo dva močna v Mehiki. Samo 23. septembra je bilo 20 močnih potresov. Sledili so še močni hurikani Harvey, Irma, Jose in Maria. Vse te katastrofe naj bi kazale na to, da prihaja konec sveta.

Kmalu naj bi se na sončevi površini zgodile nove silovite eksplozije, zaradi česar bi se na Zemlji lahko aktivirali vulkani, celo supervulkani, ki bi lahko prekinili pot človeštva.