Pri štirih dobila prvo menstruacijo, pri petih že v menopavzo?!

NEW SOUTH WALES – Deklica iz Avstralije bo kmalu prešla v menopavzo. Gre za petletnico, ki je komaj pri štirih letih dobila prvo menstruacijo, poroča Independent.

Malčica Emily Dover ima Addisonovo bolezen, mama pa pojasnjuje, da ji pri njenih letih rastejo že sramne dlake, prsi, nastajajo ji akne, njeno telo pa ima poseben vonj. V šoli je tarča posmeha, saj ima precej več kilogramov od drugih. Mamica Tam Dover (41) pravi, da niti ni imel možnosti biti deklica.

Rojena je bila kot povprečen zdrav otrok. A kmalu po rojstvu, kakšen teden kasneje, je začela hitro rasti, imela pa je tudi težave s spanje. Pri štirih mesecih je dosegla višino, ki jo ima enoletnik, pri dveh letih pa so ji že začele rasti prsi, po telesu pa so se ji pojavile akne. Po več letih testiranj in analiziranj so ji postavilo diagnozo& – Addisonova bolezen. Deklica mora nenehno jemati zdravila, ki pa so dobro načela njihov gospodinjski proračun. Mamica zato zbira sredstva prek spletne strani GoFundMe.