Pri sedmih tehta že 100 kilogramov

Verjeli ali ne, Vaka Tuitupou je star komaj sedem let, pa že tehta okoli 100 kilogramov. Povrhu je deček član sydneyjskega ragbijskega moštva St. John's Eagles, kar pomeni, da na igrišču pometa z vrstniki. Starši preostalih malčkov so sumničavi zaradi velikanskega igralca in se jim zdi nepošteno, da mu sploh dovolijo na igrišče. Vaka, ki prihaja z otoka Samoa, se preprosto sprehodi z enega konca igrišča do drugega. Vsi napori nasprotnega moštva, da bi ga ustavili, so zaman.

Ne zasluži si gneva odraslih, saj ni sam kriv, da je tako velik in močan.

Prav zaradi tega zahtevajo, da bi igral v starejši starostni skupini, ne nazadnje bi lahko koga nehote poškodoval. Še več, nekateri celo zahtevajo, da se posamezne tekmovalne skupine ne bi določale po starosti, ampak po teži. Po drugi strani si Vaka seveda ne zasluži gneva odraslih, saj ni sam kriv, da je tako velik in močan. Vse, kar si želi, je igrati ragbi. Sprejel je tudi dejstvo, da ga trenerji le poredko pošiljajo na igrišče, ko je to neizogibno. Vrstniki ga imajo zelo radi, pravijo, da je nežen velikan, ki ne bi nikomur storil žalega. »To sezono je igral na petih tekmah, v zgolj dveh četrtinah,« je povedal BJ Mather, šef lokalne ragbijske lige. »Zaveda se svoje velikosti. Z eno roko bi lahko dvignil vrstnika, a tega ne počne. On je dober fant, ki prihaja iz dobre družine,« je pojasnil predsednik njegovega kluba Nasser Matta. »Nočem, da bi deček mislil, da si ne zasluži igrati, ker je tako velik.«