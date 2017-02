Pri 80 letih še vedno v klubu vrti glasbo

Don Disco je umetniško ime 80-letnega Dona Barkerja, ki letom navkljub še vedno vrti glasbo. Možakar se je nad predvajanjem glasbe navdušil leta 1977 in od takrat te dejavnosti ni opustil. Zelo verjetno je najstarejši še delujoči DJ na svetu, zagotovo pa na Otoku. V sedemdesetih letih je imel skupino približno sedemdesetih zvestih oboževalcev, ki so si pravili Donettes in so redno prihajali na njegove vsakotedenske nastope in zaplesali boogie.



Preden je Don Disco, ki živi z 72-letno ženo Marie v britanskem Plymouthu, postal polno zaposleni didžej, je služil v vojni mornarici. Vsi, ki bi ga radi slišali, imajo priložnost vsak četrtek zvečer v domačem klubu Agerton Social Club. »V začetku letošnjega leta sem hotel odnehati, a so me prosili, naj ostanem. Nisem drag, to počnem, ker me veseli,« je povedal Don. »Veliko zvestih oboževalcev je vmes umrlo, njihovi prijatelji pa ne prihajajo več. Kljub temu imam še vedno približno 30 podpornikov.« Na program uvršča tako imenovane zimzelenčke, seveda pa sprejema tudi naročila. V svet glasbe ga je zapeljal Lonnie Donegan, prvi pravi britanski pop zvezdnik, ki je vplival na zgodnje The Beatles. »Zelo mi je všeč njegova skladba Pick a Bail of Cotton.«



Glasbo je začel predvajati po naključju, ko se skupina, ki bi morala v klubu nastopiti, preprosto ni pojavila. »Prej še nikoli niso imeli diska, to je bilo v času, ko je disko veljal za nekaj grdega. A jim ni preostalo drugega, nekaj so morali narediti, da so nadomestili odpovedani dogodek. Plesanje v dvoranah je bilo zelo priljubljeno. Tako sem jim na začetku zavrtel nekaj, na kar so lahko zaplesali valček, nato pa sem predvajal čedalje bolj poskočno glasbo. Vsi so se zelo zabavali.«



Don Disco ne skriva razočaranja nad današnjo glasbo, pravi, da to sploh ni glasba, ker nima melodije. Prav tako ni slepi zagovornik Elvisa Presleyja. »On je imel veliko uspešnic s skladbami drugih avtorjev, prav tako je naredil veliko slabih skladb, če vas zanima moje mnenje.«