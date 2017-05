Pri 116 letih prestara za bančno kartico

Maria Felix je dovolj stara, da se še spominja mehiške revolucije, a preveč, da bi bila upravičena do bančne kartice, ki jo potrebuje za dvig mesečnega socialnega nakazila za starejše v znesku 1200 pesov (57 evrov).



Felixova bo julija dopolnila 117 let, tako piše v njenem rojstnem listu, ki ga lokalne oblasti priznavajo kot pristnega, kar pomeni, da je ena najstarejših živečih ljudi na svetu – najstarejši človek na svetu je 117 let stara Jamajčanka Violet Brown. Toda Maria že tri mesece ne more do denarja, ki ga Mehika namenja starejšim: Citibanamex iz Guadalajare, podružnica banke CitigroupInc, jo je namreč zavrnila, češ da je – prestara! Tisti, ki dobivajo socialna izplačila, morajo imeti poseben bančni račun in s tem vred kartico. »Rekli so mi, da je limit 110 let,« pove z nasmehom Felixova na dvorišču svoje majhne hiše v Guadalajari, kjer prodaja bombone in se s tem preživlja. Vesela je bila, ko so lokalne oblasti izvedele za njen primer in ji prinesle ček ter se ji opravičile. »Bog poskrbi, prej ali slej,« je povedala 116-letnica.



Citibanamex je sporočila, da imajo tako nastavljen sistem, da Felixovi zaradi njene starosti niso mogli odpreti računa, da pa bodo zanj kar najhitreje poskrbeli. Sistem že prilagajajo, da se bodo izognili podobnim zapletom v prihodnje. Lokalna oblast je položaj označila za absurden in ponudila, da bo Felixovi izdajala čeke, dokler banka zadeve ne bo rešila.



Maria, ki je preživela šest od svojih desetih otrok, pravi, da je vajena revščine, njenega očeta so ubili, mater pa ugrabili, ko je bila še majhna, njena sorojenca sta izginila pozneje, med mehiško revolucijo (1910–1920). »Živela sem na ulici, kot žival,« pravi in še, da je bilo včasih drugače: »Bil si reven, a srečen, v miru,« opisuje današnjo grobost, neotesanost, surovost in dodaja: »Če mi bodo pomagali ali ne, bom srečna, tako kot sem bila vse svoje revno življenje.« Dolgo življenje pripisuje bogu in prehrani, večinoma fižolu, zelenjavi in sadju, čeprav zadnje čase fižol težko prebavlja, pravi. Je odličnega zdravja, vozička ne mara, raje si pomaga s palico.