Preživel visoko napetost

Vrsto let so strokovnjaki zatrjevali, da je 50.000 voltov zgornja meja, ki jo človeško telo še lahko prenese. Nedavno jih je znanstvenik s Kitajskega postavil na laž, ko je svoje telo izpostavil napetosti 71.000 voltov in preživel. Liu Shangshe je zaposlen na kitajski akademiji za inženiring v Pekingu. Poskus je začel z napetostjo 20.000 voltov in jo postopoma dvigoval. Liu velja za strokovnjaka na področju elektrostatike, ki ima že 50 let znanstvenih izkušenj. Statični elektriki se posveča od leta 1983, potem ko je izvedel, koliko ljudi vsako leto umre zaradi nje.



V iskanju odgovorov je bil vedno brezkompromisen in pripravljen tvegati lastno življenje. Tako je pred časom že delal s strupenimi plini. Početje je pustilo posledice na njegovem telesu, v krvi ima prepolovljeno število belih krvničk, zato je bolj dovzeten za bolezni. Pa tudi njegova telesna teža je skrajno nizka glede na njegovo višino. »Na poti razumevanja statične elektrike se nisem za nobeno ceno pripravljen ustaviti,« je povedal Liu. Za izpostavljanje telesa visokim napetostim se je odločil tudi zaradi tega, da bi preizkusil svojo novo merilno napravo, ki je sposobna zaznati električni naboj v živem tkivu. Z njo bodo lahko vojaki preprečevali eksplozije, saj iskre pogosto povzročajo težave.