Preživel je ugriz vampirja

BRASILIA – Komaj 14-letni Mateus dos Santos da Silva je po podatkih brazilskih oblasti postal šele peta oseba, ki so jo ozdravili stekline. Najstnik je bil eden izmed treh sorojencev, ki so zboleli novembra lani. Njegov 17-letni brat Lucas in 10-letna sestra Miria sta zaradi bolezni umrla. Mateusa je večkrat ugriznil vampirski netopir, ko je bil v domači vasi Rio Unini na obrežju reke Rio Negro.

5 ljudi je doslej bolezen preživelo

Bolezen je preživel, potem ko so na njem izvedli pionirski zdravstveni manever – dali so ga v umetno komo. To je pred virusom zaščitilo možgane, medtem ko je telo imelo čas razviti protitelesa. Mateus je postal drugi človek v zgodovini Brazilije, ki jim ga je uspelo pozdraviti, prvi je bil leta 2009 Marciano Menezes. »Njegovo preživetje je pravi čudež. Še vedno okreva in je zelo šibek. Ne more premikati nekaterih delov telesa,« je povedal 47-letni oče Levi Castro da Silva. »Zdravljenje je zelo tvegano, a smo polni upanja, zdaj ko vemo, da je najhujše za nami. Veselimo se, da se bo vrnil domov, da bo spet hodil, govoril in se smejal.«



Steklina je zelo redka in resna bolezen, ki prizadene živčevje in možgane. Usodna je skoraj vedno, ko se pojavijo simptomi. Gre za zelo zahrbtno okužbo, saj lahko traja do devet mesecev, preden se pojavijo prvi znaki. Otroke so netopirji pogrizli, medtem ko so spali.