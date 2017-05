Prestrašena fanta posnela bigfoota?

Verjetno ni Američana, ki ne bi slišal najmanj ene zgodbe o bigfootu, kosmatem bitju na dveh nogah, ki živi v gozdovih na severozahodu ZDA: leta 1967 je svet obkrožil (nekoliko meglen) posnetek Rogerja Pattersona in Roberta Gimlina, na katerem se sprehaja velikansko kosmato bitje, ki spominja malo na človeka, malo pa na opico. No, medtem ko znanstveniki zanikajo obstoj kosmateža in zatrjujejo, da gre za ameriško folkloro, potegavščino, in ne pravo žival, se vsake toliko pojavi kdo, ki je prepričan, da ga je videl.



Zadnji v seriji posnetkov pa, zanimivo, ne prihaja iz ZDA, temveč iz Nizozemske, zaradi česar se oni, ki v bitje ne verjamejo, šalijo, da je bigfoot celini zamenjal morda z letalom.



No, domnevnega bigfoota sta v gozdu, v narodnem parku Veluwezoom blizu nizozemsko-nemške meje, opazila in posnela mladostnika Lucas in Jeroen: s kamero, ki se ves čas močno trese, sta posnela (očitno sramežljivo) bitje, ki kuka izza drevesa. Najprej sta opazila temno piko, ki so jo spremljali skrivnostni in pošastni zvoki nekakšnega trkanja. Kamera potem temno piko približa in videti je bitje, ki opreza izza drevesa. Fanta sta, je slišati, presenečena in tudi prestrašena, na posnetku ju je slišati, kako sprašujeta: »Kaj je to, kaj, za vraga, je to?« Potem, da je vse še bolj skrivnostno, od nekod odjekne strel in fanta – pobegneta.



Posnetek je delil Mike Soze prek svojega kanala na youtubu themusicmemorylane, odtlej so zabeležili že neverjetnih pet milijonov ogledov, številni so objavili tudi komentar in se spraševali, kaj to bitje v resnici je. Eni menijo, da gre za medveda, morebiti ptiča, veliko pa je takih, ki so prepričani, da sta fanta posnela bigfoota. Ta naj bi sicer živel onstran luže, a se njegove različice pojavljajo v mitih in legendah po vsem svetu: od jetija, legendarnega opici podobnega bitja v Himalaji, do yowieja v Avstraliji.