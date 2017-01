Prerokba: v letu 2017 bo Evropsko unijo zapustilo še več držav

Jemima Packington iz Batha v Angliji se je naučila napovedovati prihodnost iz špargljev, uporablja pa tehniko, ki jo razvija od svojega osmega leta. Babico je videla prerokovati iz čajnih listov, sama pa se je odločila poskusiti z drugimi rastlinami. Nobena ni delovala tako dobro kot šparglji, ti so preprosto najbolj točni. Jemima se zaveda, da se zdi večini ljudi njeno početje neumno, a pravi, da se je v vseh teh letih večina njenih napovedi uresničila. »Bila sem prva, ki je napovedala, da bo Gordon Brown, zdaj že nekdanji britanski premier, zapustil visoko politiko. Za eno leto sem bila hitrejša od drugih,« je ponosna 61-letna Jemima. »Lani so bile moje napovedi v 99 odstotkih točne, prve so se uresničile tudi v prvih dneh tega leta.« Leta 2014 je denimo napovedala, da se bo na Bližnjem vzhodu pojavila nova mednarodna težava in da bo zimsko neurje januarja povzročilo kaos na cestah. Oboje se je uresničilo. Napovedala je tudi, da bo britanska kraljeva družina dobila naraščaj.



In kako vse skupaj poteka? Jemima pograbi šop špargljev in jih vrže v zrak. Ko padejo po mizi, prerokuje glede na to, kako ležijo drug na drugem. Za napovedovanje prihodnosti pa očitno niso v redu vsi šparglji; ženska je zelo izbirčna in uporablja le angleške, najboljši so menda iz Worcestershira. Tople grede ji omogočajo, da posluje vse leto. »Vsako napovedovanje prihodnosti je zasebno, zelo sem srečna, ko se ljudje vračajo k meni in mi z navdušenjem pripovedujejo, da sem prav vse zadela.« In kaj pravijo šparglji, da se bo zgodilo v letu 2017? Pod Donaldom Trumpom naj bi ZDA postale izobčena država, poleg tega naj bi še nekaj držav zapustilo Evropsko unijo.